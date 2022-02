Anche la Coppa se ne va

Un’altra occasione per cambiare la stagione sin qui mediocre della Roma svanisce a San Siro

Anche la Coppa Italia se ne va. Un’altra occasione per cambiare la stagione sin qui mediocre della Roma svanisce a San Siro nella sfida secca dei quarti contro l’Inter, che oggi scoprirà la sfidante della semifinale tra Milan e Lazio, come riporta Il Tempo. Finisce 2-0 una partita controllata sin dall’inizio dalla squadra di Inzaghi, con una reazione giallorossa tardiva e poco convinta. Resta così solo la Conference League come traguardo ambizioso