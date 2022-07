Anche il difensore Tanganga sul taccuino di Pinto

Il roccioso difensore mancino classe '99 è in uscita dal Tottenham, dopo essere stato lanciato in prima squadra proprio da Mourinho

Se la Roma prenderà un quinto centrale di difes a, la sensazione è che arriverà dalla Premier League. Oltre a Bailly del Manchester United, che da giorni gravita in orbita giallorossa, scrive Emanuele Zotti su Il Tempo, all'elenco dei giocatori proposti a Trigoria e non scartati dal club ma soprattutto da José Mourinho si aggiunge il nome di Japhet Tanganga.

Il roccioso difensore mancino classe '99 è in uscita dal Tottenham, dopo essere stato lanciato in prima squadra proprio dallo Special One durante la sua prima stagione sulla panchina degli Spurs.

Intanto oggi a mezzanotte per Wijnaldum scatterà automaticamente il bonus da 3 milioni previsti dal suo contratto con il PSG e, a quel punto, ogni momento potrebbe essere quello giusto per spiccare il volo verso la Capitale. Anche oggi è previsto un contatto tra il gm romanista e Luis Campos, che devono ancora trovare la quadra sulle percentuali di pagamento del primo anni di ingaggio del centrocampista. La Roma infatti continua a chiedere un contributo del 50% mentre il PSG - che sta per corrispondere il ricco bonus al trentunenne - insiste per un maggiore sforzo economico da parte del club dei Friedkin.