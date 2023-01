Ancelotti primo al mondo, Mou si classifica quinto

Carlo Ancelotti miglior allenatore del mondo per la terza volta in carriera per l’IFFHS, la “Federazione internazionale di Storia e statistica del calcio”. Il tecnico era già stato eletto in numero 1 nel 2007, quando allenava il Milan, e nel 2014 alla sua prima esperienza al Real. Un trionfo per distacco: Ancelotti ha ottenuto 245 punti, 200 in più del secondo Guardiola. Chiude il podio il marocchino Regragui, allenatore del Casablanca. Fuori dal podio Klopp. In classifica Mourinho, tecnico della Roma, quinto con 15 punti alla pari con Glasner dell’Eintracht.