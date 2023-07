Altre cessioni poi l’assalto a Scamacca

Pinto in queste ore sta definendo altri affari in uscita per liberare spazio in rosa e potersi concentrare sulle trattative per regalare a Mourinho l’attaccante

Ancora qualche milione dalle cessioni, poi l’assalto decisivo a Scamacca, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo. L’ultima settimana di luglio inizia con diversi movimenti di mercato per Tiago Pinto, che in queste ore sta definendo altri affari in uscita per liberare spazio in rosa e potersi concentrare sulle trattativa per regalare a Mourinho l’attaccante. Mentre la squadra si trova in Portogallo da sabato (e per altri dieci giorni) e continua a lavorare prima delle amichevoli (prossimo appuntamento il 26 luglio contro il Braga), il gm piazza gli ultimi esuberi. Non sono partiti, infatti, per l’Algarve Shomurodov, Villar, Reynolds e Vina. Due di questi sono prossimi all’uscita, uno è in procinto di salutare la Capitale, mentre per l’altro c’è ancora da lavorare. Definita la cessione di Bryan Reynolds al Westerlo per 3.5 milioni di euro più bonus e il 25% sulla futura rivendita.

Ieri l’agente si trovava in Belgio per definire i dettagli del contratto ed è prevista per oggi la fumata bianca decisiva. I giallorossi salutano anche Shomurodov, ma in prestito. L’attaccante uzbeko, infatti, oggi sarà in Sardegna dopo l’accordo definito tra Roma e Cagliari per il prestito. Verso l’addio anche Gonzalo Villar: prosegue la trattativa con il Granada per il centrocampista spagnolo, anche se nelle ultime ore anche dalla Francia sono arrivate delle manifestazioni d’interesse. Più indietro, invece, l’uscita di Vina che potrebbe comunque tornare in Premier League, ma non al Bournemouth.