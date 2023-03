Altalena Roma, Mou: “Nostro Dna”

Dalla gioia alla disperazione, dal sorriso al pianto e viceversa. Nessuna squadra come la Roma, scrive Lorenzo Pes su Il Tempo, è capace di trascinare sé stessa e i suoi tifosi in un vortice di saliscendi che sfugge ad ogni logica. In questa stagione, ma più in generale storicamente, i giallorossi sono stati capaci di vivere serate magiche come la vittoria di San Siro contro l'Inter, la notte perfetta con il Salisburgo o la gagliarda vittoria di domenica con la Juve, o infilarsi in veri e propri incubi come le due sfide con la Cremonese, la trasferta di Udine o i punti buttati contro il Sassuolo.