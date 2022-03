All’Olimpico maglia con i colori ucraini

Da Trigoria hanno donato vestiti per neonati e bambini che vivono momenti difficili nel loro Paese

La Roma a sostegno dei bambini ucraini che scappano dalla guerra, come riporta Il Tempo . Da Trigoria hanno donato vestiti per neonati e bambini e hanno deciso di apporre un patch sulla manica della maglia per la gara di oggi all’Olimpico contro l'Atalanta. Sulle casacche appariranno il logo di UNHCR e un cuore con la bandiera dell’Ucraina: le divise saranno messe all’asta e il ricavato sarà utilizzato per le attività a sostegno dei minori rifugiati. La società ha anche attivato un network in città dove i tifosi potranno consegnare beni di prima necessità.