Alla scoperta dei Friedkin

Chi li conosce li descrive come persone semplici e pacate

"Dan Friedkin? Un uomo belloccio, elegante, un signore d’altri tempi". Ad apporre l’etichetta di British gentleman sul presidente della Roma è una sua vicina di casa, la nota attrice di teatro Francesca Benedetti, che abita giusto due piani più sotto, nello splendido stabile in stile umbertino di una signorile via del quartiere Parioli, come riporta Il Tempo. Entrando nell’ingresso del palazzo si viene avvolti da un’atmosfera d’altri tempi: le pareti in travertino, i soffitti impreziositi da raffinati stucchi decorativi, la guida rosso porpora sulle scale che accompagna il visitatore fino all’ascensore, uno di quelli che non si vedono più, con la cabina mobile in legno, la porta in ferro battuto e persino la panchetta per sedersi. "L’ho incontrato proprio uscendo dall’ascensore, mi ha salutato e tenuto la porta aperta. Un uomo molto gentile, sobrio, non si direbbe che è americano - ha raccontato la frizzante Benedetti - Ma qui non si vede spesso, questa per lui è una casa d’appoggio, perché è sempre in viaggio. Ti accorgi se c’è solo dal via vai di camerieri in ascensore". I Friedkin infatti organizzano di frequente cene in casa (per le quali ricorrono spesso agli ordini a domicilio dai ristoranti) e ogni tanto tra i loro ospiti si vede anche qualche calciatore. Ma di volti noti in questo stabile non ne mancano di certo: un altro inquilino del palazzo è infatti il conduttore televisivo Enrico Papi. Difficile immaginare di annoiarsi alle riunioni di condominio. Ma tornando a casa Friedkin, nessun festino sfrenato. Chi li conosce li descrive come persone semplici e pacate. L’unica festaiola della famiglia sembrerebbe essere la figlia Savannah, che ama organizzare dei party con gli amici, approfittando delle quattro meravigliose terrazze che contornano l’appartamento. Ma tra i rampolli di Dan, il più assiduo frequentatore di casa è sicuramente Ryan, che pur avendo un suo appartamento in centro, a volte preferisce fermarsi a dormire da papà. Il "pied-à terre" è un attico al quarto piano, di oltre 600 metri quadri su un unico livello, di proprietà di un noto imprenditore romano del settore del lusso. Un appartamento enorme e di stile, ma dall’animo semplice, che rispecchia quello «senza eccessi» di chi lo abita. Neppure una colf fissa al servizio della signora Debra, che con discrezione segue il marito nei suoi soggiorni romani. «Discrezione» è infatti la parola d’ordine di questa famiglia e qui, nei paraggi della loro dimora romana, tutti sembrano seguire la linea dettata da mister Dan e nessuno si azzarda a parlare di lui. Anche perché è proprio lui il primo a non parlare con nessuno: mai un caffè al bar o all’edicola, mai una passeggiata, mai una chiacchierata. Al ristorante "Molto", di Viale Parioli è considerato un habitué e per lui è sempre riservato il solito tavolo, quello più appartato, che una volta era "il tavolo di Ligresti", il noto imprenditore siciliano il cui impero è sparito fra le inchieste giudiziarie. Friedkin al contrario ha un impero ancora solidissimo e ha intenzione di espanderlo anche ad altri ambiti oltre al calcio. Avrebbe infatti deciso di continuare a concentrare il suo business sulla Roma, insistendo nel voler costruire "una squadra per vincere", ma al tempo stesso sembra essere tornato a guardare a un’altra sua grande passione, il settore alberghiero, avendo recentemente concluso un’importante operazione per l’acquisto di un hotel nella Capitale.