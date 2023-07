Alla fine parte Perez

E alla fine parte anche Carles Perez. Altri due milioni di plusvalenza da aggiungere ai poco più di ventiquattro totalizzati con le cessioni di Tahirovic, Kluivert, Missori e Volpato. Dal Celta Vigo arrivano 5.2 milioni di euro . Anche ieri - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - è stata una giornata di lavoro con l’entourage di Reynolds affinché lo statunitense possa restare al Westerlo, in Belgio. Ma permane ancora una distanza di circa 4 milioni tra la richiesta dei giallorossi fissata a 7 e l’offerta dei belga che superava di poco i 3. Non mancano interessamenti anche da altri club (West Ham e Sparta Praga su tutti). Il primo acquisto da mettere a segno è senza dubbio l’attaccante che dovrà sostituire Abraham.

Ad oggi le uniche mosse concrete i giallorossi le hanno compiute per Scamacca. Il gradimento del ragazzo può aiutare ad ammorbidire la posizione degli inglesi che non sono intenzionati, al momento, ad aprire al prestito. Morata resta un’alternativa valida anche se sullo spagnolo c’è l’interesse del Milan e il problema legato all’ingaggio (sui 7 milioni tra fisso e bonus). Più una suggestione il nome di Icardi. Accanto al centravanti c’è da seguire la telenovela di Frattesi. La Roma non si muove dai 30 milioni messi sul tavolo di Carnevali, che nel frattempo attende l’Inter (a cui servono i soldi di Brozovic) e spera in un inserimento concreto del Milan. Ma i giallorossi sono concretamente e competitivamente dentro alla corsa.