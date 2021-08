Al centro della Roma: Mourinho stregato da Cristante

Bryan giocherà nel suo ruolo in mediana dopo un anno e mezzo in cui ha rivestito i panni del jolly

Mourinho ha già messo Cristante al centro della mediana giallorossa, come riporta Il Tempo. Il tecnico non ha mai nascosto il suo apprezzamento per il centrocampista e non è un caso se durante l’allenamento lo abbia presto in disparte per un focus tattico: Bryan giocherà nel suo ruolo dopo un anno e mezzo in cui ha rivestito i panni del jolly. Sfumato Xhaka, ora Pinto sta lavorando soltanto sulle operazioni in uscita, propedeutiche all’arrivo degli altri rinforzi. Se non verranno ceduti almeno due giocatori con ingaggio importante, il mercato della Roma si concluderà così.