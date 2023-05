Aerei alle stelle, alternativa treno o auto

Continua la corsa ai biglietti per la finale di Budapest. I tifosi giallorossi nella giornata di ieri hanno potuto iniziare ad acquistare i biglietti tramite il portale della UEFA (quelli prenotati), in attesa del biglietto che arriverà solamente in forma digitale a partire da venerdì prossimo. Già circolano, come spesso capita, biglietti "di seconda mano", con prezzi esorbitanti che partono dagli ottocento euro per arrivare anche a 1100 – il costo più alto nella vendita dedicata ai tifosi della Roma era di 150 euro, come riporta Il Tempo. Oltre al problema del bagarinaggio, i tifosi della Roma che vorranno seguire Mourinho e la squadra a Budapest dovranno fare i conti con i mezzi di trasporto. Sono terminati da tempo i voli diretti per il 31 maggio, mentre i prezzi per i giorni precedenti superano i 400 euro. Non mancano tuttavia le soluzioni alternative, come uno scalo a Vienna, arrivando solo in seguito a Budapest con il treno. La soluzione più semplice, ma più lunga, infine, è quella via auto, sono infatti 1.200 chilometri, 12 ore di viaggio, che separano Roma da Budapest.