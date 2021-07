Adesso Xhaka è più lontano

La trattativa non è ancora saltata definitivamente ma le chance di vedere lo svizzero in maglia giallorossa si sono ridotte

La strada che porta a Granit Xhaka è tutta in salita, come riporta Il Tempo. Il mancato rilancio da parte della Roma dopo un’offerta da 15 milioni complessivi ha irrigidito l’Arsenal, che dopo una guerra fredda durata quasi due mesi non ha più intenzione di aspettare i giallorossi e ha offerto al giocatore il rinnovo di contratto. La trattativa non è ancora saltata definitivamente ma le chance di vedere Xhaka in maglia giallorossa si sono ridotte: se nei prossimi giorni la Roma non tenterà l’affondo decisivo, il centrocampista richiesto da Mourinho firmerà un nuovo contratto con i Gunners. Il classe ’92 sarebbe stato entusiasta di raggiungere lo Special One nella Capitale ma, preso atto della distanza tra i due club, adesso sta valutando l’idea di rimanere a Londra. Una scelta che obbligherebbe Tiago Pinto a tornare sul mercato alla ricerca di un nuovo rinforzo a centrocampo, a cui potrebbe aggiungersi anche un vice Vertout.