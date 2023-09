Adesso o mai più

Vincere. È questo l'imperativo della Roma che questa sera scende in campo allo stadio Olimpico contro l'Empoli. I giallorossi sono reduci da un pessimo inizio di campionato con un solo punto conquistato nelle prime tre gare. E ora dopo la sosta - scrive Lorenzo Pes su 'Il Tempo' - Mourinho è chiamato a centrare i primi tre punti della stagione nella settimana che precede l'inizio delle coppe: "L'importante non è la partenza ma la fine, sono sicuro che l'Empoli non è in crisi perché è ultimo. Ora siamo positivi, i giocatori sono arrivati l'altro ieri, abbiamo bisogno di allenamenti e partite per migliorare, ma sono contento per i giocatori che ho. Piazzamento? Il mio obiettivo è vincere domani e l'altro obiettivo sarà vincere la prossima. Voglio vincere tutte le partite" , dice Mourinho in conferenza stampa.

Poi va sulle condizioni dei singoli: tutti recuperati a parte Pellegrini, e Smalling perso più di recente: "Su Mancini ringrazio Spalletti. Siamo rimasti in 9 a Trigoria, ma 7 erano infortunati. Non siamo andati in vacanza e abbiamo lavorato. Noi siamo così e moriremo con questa professionalità. Dybala? Gioca, ma non sarà facile per lui giocare 90 minuti". Avversario ostico l'Empoli, per stessa ammissione di Mourinho che non si fida e chiede attenzione. C'è spazio poi per commentare anche le dichiarazioni di Totti, che il portoghese minimizza come prevedibile: "Io sono l'allenatore, non sono nessuno per parlare con un mito del romanismo come lui e chiedergli di tornare".