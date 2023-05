Addio Champions

Fine dei giochi. La Roma sbatte anche sull’Inter e resta fuori da tutto: settima in classifica, lontana anni luce dalla Champions e in dubbio anche per la prossima Europa League, scrive Tiziano Carmellini su Il Tempio. Apre Dimarco, replica nella ripresa Lukaku: 2-0 e tutti a casa. Conta poco che la Roma sia rimasta sempre in partita, che abbia provato e che forse con un altro arbitro avrebbe anche potuto qualcosa di più. Perché rischiano di essere solo alibi, per tutti. E non fanno bene. Il bilancio è purtroppo disastroso per una squadra che fin qui era sembrata in grado di fare il salto di qualità nella corsa-Champions fino all'ultimo strappo della stagione, ma che nel momento clou ha dovuto fare i conti con la realtà: dura, molto dura. Con questa rosa non si va da nessuna parte. Resta la porta lasciata aperta dall'Europa League, unica strada per accedere alla gloria con una semifinale di andata che si giocherà all'Olimpico contro il Bayer Leverksen: il ritorno sette giorni dopo in Germania. Ormai per la Roma conta solo quello.