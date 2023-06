Accordo per 2 anni. Gioia Smalling “Semplice scegliere Roma”

Smalling rinnova fino al 2025. L'accordo c'era da tempo ma ieri la Roma ha comunicato in modo ufficiale il prolungamento del contratto dell'inglese che vestirà la maglia giallorossa per altre due stagioni. Come riportato da Mattia Cirulli su Il Tempo, ecco le parole del difensore: «È un onore per me rinnovare con questo club speciale sono entusiasta di iniziare questo nuovo capitolo con tutti voi, facciamo la storia insieme!». «Scegliere di rimanere a Roma - ha poi continuato - è stato semplice: qui sto vivendo la fase migliore della mia carriera, e poi la crescita di questo club è sotto gli occhi di tutti. Anche i tifosi hanno giocato un ruolo nella mia decisione, li voglio ringrazia-re, perché ci hanno seguito sempre in trasferta nonostante gli alti e bassi in questa stagione». A margine dell'annuncio ha parlato anche