Abraham spera, Wijnaldum vede l’esordio

I giallorossi sono tornati ad allenarsi dopo il giorno di riposo concesso da Mourinho. Al Fulvio Bernardini è andata in scena una seduta di scarico per chi ha giocato, allenamento normale per chi è rimasto in panchina o subentrato negli ultimi minuti. Ancora in dubbio Abraham, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo: il centravanti ha ancora a disposizione alcuni allenamenti per abituarsi alla mascherina. Sempre più vicino l'esordio da titolare per Wijnaldum, che già martedì potrebbe partire dal primo minuto, lasciando a riposo il diffidato Cristante. L'olandese ieri su Twitter ha pubblicato un video di una sua giocata con l'Hellas, commentando: "Divertirsi a giocare di nuovo e sentirsi più forte ogni giorno".