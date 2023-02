Abraham ok, allenamento senza maschera

Allenamento senza maschera protettiva per Tammy Abraham, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Il centravanti inglese nella giornata di ieri ha svolto la seduta insieme al resto della squadra senza la protezione sugli occhi. L ex Chelsea, dopo una visita di controllo, ha infatti rimosso i sei punti di sutura alla palpebra inferiore sinistra rimediati nella gara contro il Verona, ed è pronto a mettersi a disposizione di Mourinho per la trasferta di Cremona. L'allenamento di questa mattina al Centro Sportivo Fulvio Bernardini sarà fondamentale per decidere una sua possibile presenza dal primo minuto