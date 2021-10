Abraham non ce la fa: l’ora di Shomurodov

Causa infortunio, il giocatore ex Chelsea potrebbe partire dalla panchina, lasciando spazio dal primo minuto all'attaccante uzbeko

Redazione

Tammy Abraham ha poche chance di giocare Juventus-Roma. Le sensazioni a Trigoria tendono al pessimismo, dopo aver riaccolto l’attaccante infortunato con la nazionale. Quel sorriso e la fiducia mostrate nel rientro a Roma, ieri hanno dovuto far spazio alla presa di coscienza che serve ancora qualche giorno per far scomparire il dolore al piede destro, dopo la forte contusione rimediata sul calcagno.

Un infortunio fastidioso, quanto basta per escluderlo dai titolari della supersfida di domenica sera. Come scrive Alessandro Austini su Il Tempo, è più realistico puntare a un posto in panchina, mentre si proseguirà con tutte le terapie possibili fino all’ultimo e domani verranno sciolte le riserve. Tutto lascia pensare che toccherà quindi a Shomurodov confrontarsi con gli esperti difensori juventini. La grande occasione dell’uzbeko sta arrivando, finora in campionato è partito titolare solo a Verona ma da esterno, con scarsi risultati.

Non sta benissimo Pellegrini, ma la sua presenza non è comunque in dubbio, come quella di Zaniolo, che ha sfruttato la pausa del campionato per gestire l’affaticamento muscolare accusato contro l’Empoli. Anche Allegri sta preparando la gara con parecchi dubbi: Juventus-Roma si gioca prima sui lettini della fisioterapia.