Abraham carica: “Sogno il gol decisivo per la vittoria”

Dopo aver trascinato la squadra in finale, ora Tammy vuole mettere la sua firma sulla coppa: "Siamo in finale e già per questo abbiamo fatto la storia"

La Roma gli è già entrata nel cuore e vincere la Conference League cementerebbe ancor più il suo legame con il club giallorosso si legge su Il Tempo. Dopo aver trascinato la squadra in finale, ora Abraham vuole mettere la sua firma sulla coppa: "Siamo in finale e già per questo abbiamo fatto la storia, ora vogliamo finire il lavoro per chiudere questo cerchio perfetto. Segnare mercoledì sarebbe un sogno ma ovviamente conta soltanto la vittoria". A tenere in ansia Mourinho in vista della gara con il Feyenoord è il recupero Mkhitaryan. L’armeno continua a lavorare a Trigoria per provare a tornare a disposizione, ma la sua presenza in campo dal 1' è in forte dubbio. In ogni caso Miki partirà per l’Albania con il resto del gruppo e le sue condizioni verranno monitorate costantemente. Domani la squadra svolgerà la rifinitura a Trigoria, con la partenza per Tirana fissata subito dopo pranzo. Alle 17.30 la Roma arriverà all’Air Albania Stadium per testare le condizioni del terreno di gioco, subito prima della conferenza stampa di Mourinho.