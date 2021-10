Abraham a caccia del gol perduto

Contro la squadra di Pioli proverà a tornare a segno.

Roma-Milan deve essere la partita di Tammy Abraham. Come riporta Il Tempo, era il 30 settembre quando, per l'ultima volta, il 9 della Roma gonfiava la rete in Ucraina contro lo Zorya. Fu il quarto centro stagionale che si sarebbe poi addizionato ai troppi legni colpiti. Poi l'urlo strozzato in gola per la rete siglata e subito dopo annullata contro la Juventus, in seguito al discusso rigore fischiato per un fallo su Mkhitaryan. La voglia di segnare la si è notata anche quando ha provato a togliere a Veretout il pallone degli undici metri contro la squadra di Allegri. Tutti gli attaccanti vivono per quella sensazione che solo un pallone spedito dentro la porta può dare. Va bene il lavoro per la squadra, ok i complimenti di Mourinho e dei tifosi, ma adesso Abraham ha una voglia pazza di tornare a vivere quell’emozione in prima persona e domenica contro il Milan sarà l'occasione giusta per tornare a segno.