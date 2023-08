A Verona comanda Dybala

La Roma vola a Verona alla ricerca della prima vittoria in campionato, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. Alle 20.45 – diretta su DAZN – i giallorossi scenderanno in campo contro l’Hellas alla ricerca di tre punti pesanti dopo il pareggio contro la Salernitana all’Olimpico. I giallorossi recuperano nuovamente Dybala e Pellegrini , entrambi di ritorno dalle rispettive squalifiche, mentre sarà nuovamente assente in panchina José Mourinho, che deve ancora scontare altri cinque giorni per il caso Chiffi.

Lo Special One ieri ha presentato la partita in conferenza stampa a Trigoria prima della partenza per Verona, dove la Roma sarà seguita da più di 3000 tifosi. "I romanisti – ha affermato il tecnico portoghese – che ci seguiranno in trasferta saranno sicuramente buoni, all’Olimpico pieno erano pochi quelli che volevano giocare con la squadra. Ho giocato contro il Verona per due anni di fila, una volta abbiamo vinta e la seconda abbiamo vinto all’ultimo con il gol di Volpato". "Giocare lì è sempre difficile – ha poi continuato Mourinho – l’allenatore è bravo e gioca in modo diverso rispetto al passato, ma potrebbero cambiare idea e tornare alla stabilità degli anni precedenti. Vogliamo tornare a Roma con quattro punti in classifica".