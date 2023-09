A tutto Pinto

Settembre è un po' per tutti il mese degli inizi o delle riprese, invece, per il general manager della Roma Tiago Pinto è il mese delle parole, prima di qualche giorno di riposo in Portogallo. Ieri c'è stata la consueta conferenza stampa di fine mercato del gm giallorosso che, come riportato da Lorenzo Pes su Il Tempo, è tornato sulle scelte estive e ha risposto alle domande sul futuro e sui tecnicismi legati ai discorsi finanziari con l'Uefa. Nonostante alcune domande su Mourinho, il 38enne lusitano preferisce parlare delle scelte delle scorse settimane soprattutto sugli attaccanti e Lukaku: "Non ho seguito attentamente tutti i nomi che sono stati accostati alla Roma. Due li abbiamo trattati, lo dico chiaramente, e avevamo interesse: per Scamacca abbiamo parlato e non siamo riusciti per ragioni pubblicamente conosciute. Seguiamo Marcos Leonardo da 15-16 mesi, è un obiettivo per gennaio. Su Beltran e la Fiorentina non so di cosa parli, conosciamo Beltran e non so cosa sia successo con la Fiorentina, per me è tutto a posto". Renato Sanches è un colpo tutto suo: "Se andrà male l'unico responsabile sono io. Sono ossessionato da quel giocato-re, lo volevo al Benfica e non ci sono riuscito, lo volevo alla Roma e ora siamo riusciti a prenderlo". Glissa su Matic, restando sulla stessa linea di Mourinho, e confessa di aver colto con un po' di fortuna l'occasione Lukaku: "Ci sono situazioni impossibili il 1° luglio, devi monitorare e non parlare con nessuno per non creare aspettative, poi se ci sono i momenti giusti sfruttare l'opportunità. L'intervento dell'allenatore è stato importante per il loro rapporto, come con tutti, ma in questo caso più importante. Poi avete visto il coinvolgimento personale dei proprietari, hanno semplificato il mio lavoro e hanno sbloccato le cose che dovevano sbloccare". A chi vuole metterlo contro il tecnico ribadisce più volte: "Sarà impossibile uscire da questa conferenza stampa con la minima sensazione di scontro fra me e Mourinho". Con l' obiettivo Champions, per sua stessa ammissione, reale nella testa della proprietà. E dopo la sosta anche lui ha promesso il cambio di passo che, paradossalmente, è già inevitabile.