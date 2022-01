A Mou non basta questa Roma

Il tecnico portoghese ha fatto capire come quella attuale sia una stagione di transizione, e che l'anno prossimo la squadra "starà sicuramente meglio di adesso"

José Mourinho non si accontenta. La conquista dei quarti di finale di Coppa Italia non è bastata a soddisfare il tecnico, ancora una volta duro nei confronti della squadra dopo la prestazione vista nei primi 45' contro il Lecce, come riporta Il Tempo. Lo Special One ha tirato in ballo la qualità della rosa a disposizione, definendola "limitata": gli arrivi di Sergio Oliveira e Maitland-Niles hanno sicuramente portato freschezza e qualità nel gruppo, ma le difficoltà oggettive incontrate dalla ripresa del campionato tengono in apprensione l'allenatore. Mou ha parlato nuovamente di un progetto che prevede una crescita "a poco a poco", spiegando come la sua permanenza nella Capitale non sia mai stata in discussione e mettendo a tacere le voci di mercato provenienti dall'Inghilterra. Con altrettanta franchezza però il portoghese ha fatto capire come quella attuale sia una stagione di transizione, e che l'anno prossimo la squadra «starà sicuramente meglio di adesso». Un discorso volto a pungere nell'orgoglio alcuni giocatori, che non stanno rendendo come l'allenatore si sarebbe aspettato, e allo stesso tempo fare chiarezza sulle potenzialità della squadra.