A Marassi senza Smalling e Sanches, torna Pellegrini

La Roma chiamata alla terza trasferta in otto giorni. Dopo la sfida contro il Torino di ieri i giallorossi non avranno tempo di riposare visto il prossimo impegno infrasettimanale contro il Genoa, scrive Matteo Cirulli su Il Tempo. La sesta giornata di campionato sarà infatti l'unico turno che impegnerà la Serie A al di fuori dei weekend e vedrà i giallorossi viaggiare mercoledì a Marassi, con calcio d'inizio giovedì alle ore 20.45. Mourinho dovrà ancora fare a meno di Smalling e Renato Sanches, mentre potrà contare su un recuperato Pellegrini. Il centrale inglese è ancora alle prese con un problema muscolare accusato durante la sosta e non sarà a disposizione dello Special One per la trasferta di Genova. Contro i rossoblù a meno di turnover ci sarà quindi nuovamente bisogno degli straordinari dei tre difensori centrali rimasti in rosa: con l'assenza dell'inglese rimasti in rosa: con l'assenza dell'inglese e il lungodegente Kumbulla - che a causa dell'operazione al crociato non rientrerà prima del 2024 - infatti Mancini, Llorente e N'Dicka viaggiano verso la quarta gara consecutiva, con Celik sempre pronto a subentrare come cambio difensivo.