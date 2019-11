A Istanbul tornano Spinazzola e Pastore

Il peggio sembra alle spalle. Come riporta Il Tempo, in vista del match di Europa League col Basaksehir, Fonseca potrà contare su forze fresche. Dovrebbe infatti recuperare sia Spinazzola che Pastore, che si giocheranno una maglia da titolare, sia Mkhitaryan che difficilmente troverà spazio dall’inizio. Destano più preoccupazioni le condizioni di Mirante che non dovrebbe farcela, mentre Florenzi, sostituito per un acciacco muscolare, sarà disponibile. Oggi ripresa alle 11.