A Ciampino spunta Solbakken

Toccata e fuga a sorpresa per Ola Solbakken . L’esterno offensivo di proprietà del Bodo Glimt è sbarcato nella Capitale ieri mattina alle 9:30 in compagnia del suo procuratore Carlosson) e, sempre dall’aeroporto di Ciampino, è ripartito con un jet privato alla volta della Norvegia intorno alle 19:30, come riporta Il Tempo.

Solbakken – si è presentato con una t-shirt tutta nera, dei jeans corti ed un cappellino grigio – ha risposto con un grande sorriso a quei tifosi romanisti che lo hanno riconosciuto e gli hanno chiesto se fosse in città per firmare con la società dei Friedkin , evitando quindi di sbilanciarsi.

Dopo mesi di studio, un’importante accelerata è stata impressa nei giorni della sfida d’anta dei quarti di finale disputata in Norvegia, dove, sfruttando il viaggio e la trasferta, la Roma ha trovato l’intesa contrattuale con il ragazzo (non andrebbe ad occupare uno slot da extracomunitario) e il suo entourage.

Il Bodo ha intenzione di tenere Solbakken per i preliminari di Champions. In caso di qualificazione l’intenzione è quella di continuare a resitere anche per i turni successivi, consapevoli che il giocatore potrebbe già ora firmare a parametro zero, per poi rendere effettivo il trasferimento dal 1 gennaio del 2023.