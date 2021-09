Zorya, dieci nomi per una squadra

Dal momento della sua fondazione, ha cambiato più volte faccia, fino a trovare il suo nome definitivo nel 1995: Futbol'nyj Klub Zorya Luhansk

Ora si chiama Zorya, ma l'avversaria di Conference League della Roma ha cambiato nome più volte. Come spiega Il Messaggero, al momento della fondazione nel 1923, la squadra ucraina si chiamava Metallist Lugansk, prima di trasformarsi in Metallist Vorosilovgrad in seguito al cambio nome della città di provenienza. Da lì in poi, per la formazione calcistica appartenente al sud-est dell'ucraina è iniziato un continuo susseguirsi di nomi: Dzerzinec Vorosilovgrad, Trudovye Rezervy Vorosilovgrad, Avangard Vorosilovgrad, Trudovye Rezervy Lugansk. Solo nel 1995 si trovò il nome definitivo, quello attuale: Futbol'nyj Klub Zorya Luhansk.