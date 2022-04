Zola: “La Roma ora vola, attento Napoli”

L'ex giocatore della Nazionale: "Complimenti a Mourinho perché è riuscito a calarsi in un contesto nuovo, imponendo idee e personalità"

"Sono rimasto sorpreso dalla sconfitta del Napoli contro la Fiorentina. Ora la situazione si è complicata, anche se resta in lotta per lo scudetto" ha detto Gianfranco Zola intervistato da Stefano Boldrini su Il Messaggero. La Roma giocherà dopo il 4-0 al Bodo. Partite che lasciano il segno… "E’ vero e l’ho sperimentato nella stagione di Europa League al Chelsea con Sarri, ma stavolta si scende in ampio lunedì e ci sarà un giorno in più per recuperare".