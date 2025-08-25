Parte oggi l'ultima settimana di calciomercato. Venerdì può finalmente arrivare Ziolkowski - scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero - giovedì scenderà in campo con il Legia Varsavia nel ritorno dei play off di Conference League contro l'Hibernian e poi potrà sbarcare nella capitale. Ha detto no agli assalti di Lione e Borussia e ala sua volontà è sempre stata quella di vestire la maglia giallorossa. Da Trigoria filtra ottimismo, operazione da 6 milioni più 1,5 di bonus e il club polacco manterrà un 10 percento sulla futura rivendita. Massara va anche a caccia di un vice Angeliño. Piace Tsimikas del Liverpool. La Roma lo vorrebbe in prestito con diritto di riscatto. Gasperini dovrà fare a meno di Bailey circa per 4 settimane. Gli esami hanno evidenziato una lesione miotendinea al retto femorale. Lo stop del giamaicano rischia di cambiare il futuro di Baldanzi che ora può rimanere.