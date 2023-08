Zapata, oggi l’incontro: Pinto insiste con il prestito

Non solo lo ha convocato, ma Gian Piero Gasperini lo ha anche schierato titolare nella gara contro il Sassuolo. Duvan Zapata è tutt’altro che una riserva dell’Atalanta, almeno fino a quando arriverà l’attaccante che sostituisca l'infortunato El Bilal Touré. Per questo nell’incontro che ci sarà oggi tra Tiago Pinto e l’Atalanta, al gm romanista verrà ribadito che la cessione sarà solo a titolo definitivo e a non meno di 10 milioni, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. I giallorossi, forti del sì del ragazzo, stanno provano a limare qualcosa. Il nodo però è nella formula: la Roma offre un prestito che si trasforma in obbligo al 50% delle presenze. Proposta che non fa impazzire Percassi. I timori su Zapata sono legati esclusivamente alle condizioni fisiche.