Zaniolo verso un’altra esclusione. In panchina si rivede Spinazzola

Mourinho nelle prove tattiche ha preferito Felix a far coppia con Mkhitaryan dietro ad Abraham

I 64mila dell’Olimpico, l’avversario non impossibile, la squalifica di Pellegrini, il recupero dal problema al flessore rimediato in Nazionale: tutto lasciava pensare che contro la Salernitana Zaniolo potesse tornare nuovamente a giocare dal primo minuto. E invece, a meno di ripensamenti dell’ultim’ora, resterà ancora una volta a guardare, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.Mourinho, infatti, nelle prove tattiche gli ha preferito Felix, destinato quindi a far coppia con Mkhitaryan dietro ad Abraham. Calendario alla mano, Nicolò in giallorosso non parte titolare dal 17 marzo, partita casalinga contro il Vitesse nella quale è stato sostituito al 78’ ricevendo più di qualche fischio. Poi è iniziato un tunnel dal quale ancora fatica a uscire. E pensare che il copione, fino a ieri, era stato rispettato. Allenamenti individuali per poi, con il rientro della squadra dalla trasferta di Bodø, ritorno in gruppo venerdì. Adesso mancherebbe soltanto l’ultimo atto, quello più importante: giocare. Cosa che dovrà rassegnarsi a fare subentrando in corsa. Chi vuole voltare pagina è anche Spinazzola. Trecentocinquanta giorni dopo, il laterale è destinato a respirare nuovamente l’aria dell’Olimpico. L’ultima volta che ha indossato la maglia giallorossa in campionato risale al 25 aprile 2021 contro il Cagliari. Da quel momento in poi è iniziato un lungo calvario che sta finalmente per terminare. La rottura del tendine d’Achille rimediata in nazionale all’Europeo, il 2 luglio scorso, è ormai un brutto ricordo. E dopo l’ultimo check a Turku, ora Leo riceverà da Mourinho la possibilità di tornare a sedere in panchina. È chiaro che il calciatore non è ancora pronto per giocare ma fargli sentire l’abbraccio dei 64mila dell’Olimpico potrebbe rivelarsi la spinta decisiva per l’ultima parte del recupero.