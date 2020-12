Zaniolo vede il ritorno, l’annuncio di papà Igor: “Sarà pronto per aprile”

Paulo Fonseca riparte da Pedro dopo la sconfitta di Bergamo. Lo spagnolo è diventato un punto di riferimento offensivo insieme a Mkhitaryan e Dzeko, non è un caso se il tecnico si è imposto per averlo. I suoi guizzi e la sua esperienza, scrive Gianluca Lengua su “Il Messaggero”, possono essere oro in una partita delicata come quella contro il Cagliari dell’ex Di Francesco. Il gol per lui manca dalla partita contro la Fiorentina. Non ha di questi problemi, invece, Edin Dzeko che è arrivato a quota 112 con la maglia della Roma (83 in Serie A), al terzo posto solitario nella classifica dei migliori bomber giallorossi di sempre.

Non pensa al gol Nicolò Zaniolo, impegnato nel recupero dall’infortunio al crociato dello scorso settembre. “Dovrebbe tornare ad aprile“, ha detto il papà Igor. Se così fosse, Mancini potrebbe convocarlo per l’Europeo del 2021.