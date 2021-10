Zaniolo si ferma: a rischio i big match con Napoli e Milan

Il ginocchio stavolta è pulito, non ci sono complicazioni per i legamenti ma il dolore c’è e la risonanza ha evidenziato un trauma in iperflessione al ginocchio sinistro

Nicolò Zaniolo si ferma. E rimanda il decollo definitivo, quello che tanti si aspettano, scrive Alessandro Angeloni su Il Messaggero. Lui ce la mette tutta, ha cominciato la stagione con i migliori propositi e le partite le gioca anche con continuità, seppur tra una squalifica e qualche acciacco di troppo. In campo non ha paura, basti guardare come interpreta le partite, quanto la voglia di riemergere prevalga su tutto. Poi succede sempre qualcosa che lo frena e tornano le vecchie paura, che lo portano a correre a Villa Stuart di notte per verificare la situazione del ginocchio che ha scricchiolato allo Stadium. Il ginocchio stavolta è pulito, non ci sono complicazioni per i legamenti ma il dolore c’è e la risonanza ha evidenziato un trauma in iperflessione al ginocchio sinistro. Gli esperti parlano di un recupero completo in un paio di settimane, per un soggetto a rischio non è facile prevedere un recupero in tempi brevissimi, quindi Nicolò per precauzione salta sicuramente la trasferta contro il Bodo Glimt. L’obiettivo è tornare contro il Milan il 31 ottobre, anche se non ci sono certezze.