Zaniolo rientra. De Rossi: “Folle mettere Fonseca in discussione”

“Mettere in discussione Fonseca è follia“. De Rossi difende il tecnico della Roma, oggetto delle critiche dopo la sconfitta contro la Juventus, spiega Gianluca Lengua de Il Messaggero. L’ex capitano giallorosso ha partecipato a una chiacchierata con Vieri su Twitch. “Ha vissuto alti e bassi ed è innegabile che contro le squadre più forti la Roma stia facendo più fatica. Non ci si può accontentare di vincere con le piccole e perdere degnamente come domenica sera, bisogna ambire a qualcosa di più. Per il gioco e i risultati la Roma è in piena linea se non qualcosa in più”. Inoltre ha parlato anche di Lorenzo Pellegrini, che dopo la lite tra Dzeko e Fonseca ha ereditato la fascia da capitano: “Sta facendo quel salto di qualità che gli veniva chiesto da anni, si sta ritagliando uno spazio da leader”.

Intanto a Trigoria aspettano Zaniolo, negativo al tampone, che oggi si sottoporrà alla visita di idoneità a Villa Stuart. Domani tornerà sui campi del Fulvio Bernardini per riprendere a correre. Pedro, al momento alle prese con un fastidio muscolare, tornerà in settimana in gruppo.