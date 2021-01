Zaniolo protagonista dalla De Filippi e diventa campione di generosità

Nicolò Zaniolo e sua mamma Francesca Costa sono stati protagonisti ieri sera a “C’è Posta per Te” su Canale 5. Una storia, scrive Gianluca Lengua sul Messaggero, che ha fatto commuovere anche chi col calcio ha poco feeling. A chiamarlo è stato Maurizio, che ha fatto una sorpresa al figlio della compagna Monia, morta nel 2019.

Alessandro ha come idolo Zaniolo. Nicolò si è dimostrato vero campione di generosità, donando al ragazzo il suo compenso per la trasmissione, la sua maglia, gli scarpini indossati il giorno del secondo infortunio, un computer e un corso per intraprendere una nuova carriera lavorativa. Nicolò e la sua famiglia hanno visto la puntata, registrata qualche mese fa, a casa: sono ancora tutti positivi al Covid, lunedì il nuovo tampone.