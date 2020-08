Zaniolo, oggi il tampone della verità

L’appuntamento è per oggi: Zaniolo alla prova tampone. Inutile negarlo: un po’ di apprensione in Nicolò e in chi lo gestisce esiste. Il problema, scrive Stefano Carina su Il Messaggero, è che il numero 22 giallorosso è entrato in contatto con diversi compagni e ‘colleghi’ che sono poi risultati positivi agli esami. Zaniolo è partito in automobile questa mattina da La Spezia. Nel primo pomeriggio, giunto nella Capitale, si sottoporrà al controllo. La speranza è che risulti negativo, per scrollarsi di dosso l’ansia e rispondere alla convocazione della Roma (giovedì) che a quella della Nazionale (prevista per fine mese).