Zaniolo non è pronto, slitta ancora la visita: “Ci vuole pazienza”

Si tratta del terzo rinvio che, però, non ha abbattuto il morale del ragazzo

Dovrà ancora aspettare Nicolò Zaniolo, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. La visita dal professor Fink è slittata a dopo il derby. Si tratta del terzo rinvio che, però, non ha abbattuto il morale del ragazzo. In un post Instagram si è fotografato con due manubri in mano intento a fare palestra: “La pazienza è aspettare. Non aspettare passivamente. Questa è pigrizia. Ma andare avanti quando il cammino è difficile e lento“. Nicolò scalpita, ma i medici vogliono andarci con i piedi di piombo e non forzare la situazione. Gli ultimi risultati avuti a Villa Stuart sono stait incoraggianti, ma non è bastato per accelerare i tempi.