Zaniolo, il riscatto è colorato d’azzurro

L'espulsione contro la Fiorentina gli farà saltare la partita di Salerno, ma domani in Conference ha la chance per riscattarsi mentre Mancini lo ha già preallertato

Lo sbarco di Mourinho : sorprendente. L'impatto di Abraham : straripante. Il ritorno di Zaniolo : esaltante. Come riportato da Stefano Carina e da Ugo Trani su Il Messaggero, il popolo è entusiasta della virata decisa dalla proprietà texana. Il 10 di Totti è la maglia che la maggioranza tifosi proprio non riesce a togliersi dalle spalle. Tuttavia la maglia più venduta dopo la storica dell'ex Capitano è da tempo quella di Nicolò Zaniolo . In campo è lui il testimonial e il totem. Il paragone tecnico è ancora improponibile ma la realtà è inequivocabile. Il ventiduenne rappresenta la gente più di ogni altro. Zaniolo , un mese fa, è diventato papà di Tommaso. Una settimana prima è tornato in campo contro il Montecatini dopo lo stop subito alla Johan Crujiff Arena.

A dieci mesi dal crack del ginocchio sinistro, Mourinho gli ha dato spazio alla ripresa. Contro la Fiorentina si è fermato. Rosso in dieci minuti: Nessun gesto isterico. Esagerata la voglia di stupire. Di riscattarsi. Mou non ha fatto una piega. Si è limitato ad indicarlo al suo staff. A fine partita anche Zaniolo ha dovuto lavorare con chi non ha giocato. Mezz'ora di corsa, scatti e allunghi. Nicolò era più deluso di José. Quel rosso non gli è andato giù: salterà la trasferta di domenica a Salerno. Giocherà però domani in casa il ritorno dei playoff con il Trabzonspor e sarà sotto la lente d'ingrandimento. Mancini lo vuole riportare in Nazionale già la prossima settimana, venerdì le convocazioni e il 30 agosto appuntamento a Coverciano. Il ct lo ha preallertato un paio di settimane fa: "Fatti trovare pronto". Il destino vuole che riparta a settembre con l'Italia, è il suo mese azzurro. La prima convocazione nel 2018, l'esclusione insieme a Kean nel 2019, l'infortunio nel 2020. Ora le qualificazioni mondiali: a Firenze con la Bulgaria (2 settembre) e a Basilea con la Svizzera (il 5) e a Reggio Emilia con la Lituania (l'8).