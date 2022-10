Zaniolo, il “Bello di notte” ci riprova: col Betis l’occasione per sbloccarsi

Il gol manca dal 25 maggio. Da quella notte a Tirana che ha cambiato la sua stagione e quella della Roma. Perché decidere la finale di una coppa europea non è cosa che accade tutti i giorni. Come l’estate trascorsa tra riflessioni e tentazioni, archiviata come film creati ad arte, dove però nella sceneggiatura c’era tanto di Nicolò e di chi gli sta intorno. Acqua passata. L’urlo al gol di Smalling e il sorriso che lo ha accompagnato sabato, è la fotografia di un ragazzo che è tornato con la testa nella Roma. A tal punto che già da domani, con l’arrivo dell’agente in città per assistere al match di giovedì col Betis, ogni giorno è buono per tornare a parlare di rinnovo. Date (2027) e cifre (4 milioni di base più bonus per toccare quota 6) sono ormai note. Scrive Il Messaggero.