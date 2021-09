Zaniolo è tornato: “E ora vinco con Mourinho”

Il numero 22 giallorosso: “Mourinho è un grandissimo allenatore, carismatico dentro e fuori dal campo"

C'è un istante nella vita di ogni persona in cui arriva il momento di crescere: la nascita di un figlio, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Il cammino di Zaniolo fino ad un anno fa era abbastanza chiaro: uscito dal primo infortunio al crociato era pronto a spiccare il volo nel mondo del calcio. Poi è arrivato il secondo infortunio al ginocchio che lo ha fatto cadere di nuovo. Per un attimo aveva pensato di smettere col calcio, ma poi la vicinanza della famiglia lo ha aiutato a risollevarsi e ad affrontare un anno complesso: “Il secondo infortunio è stata una mazzata, ma mi ha tirato fuori cose che non sapevo di avere dentro. Sono cresciuto come uomo, persona e calciatore. Non tutti i mali vengono per nuocere", ha detto a Rai Sport. Il vero scatto c’è stato il 4 maggio quando i Friedkin hanno ingaggiato Mourinho che è stato capace di coinvolgerlo dal primo istante. Lo ha chiamato, lo ha incentivato ad allenarsi, lo ha seguito quotidianamente a distanza, si informava per sapere come procedesse il suo recupero e gli ha promesso la rinascita. Lo ha fatto sentire importante. “Mourinho è un grandissimo allenatore, carismatico dentro e fuori dal campo. Sa fare gruppo, sa sa stare con tutti ed è molto alla mano. Siamo felici di averlo e speriamo di conquistare tante cose con lui".