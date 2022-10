Zaniolo è pronto: eurogol in allenamento

In mediana Pellegrini e Camara mezzali con Cristante play mentre in avanti spazio a Nicolò (in vantaggio su Belotti) e Abraham

Prime prove anti-Napoli. Ieri Mourinho ha nuovamente schierato il 3-5-2 di Marassi scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. In mediana Pellegrini e Camara mezzali con Cristante play mentre in avanti spazio a Zaniolo (in vantaggio su Belotti) e Abraham. A José serve infatti più dinamismo e gli affondi del 22 potrebbero essere decisivi. Intanto Nicolò scalda il piede in allenamento: Bove ha pubblicato su Instagram un suo gol al volo da posizione defilata. Il video è diventato in pochi minuti virale strappando migliaia di like e condivisioni. Capitolo società: è dei giorni scorsi la notizia che il club è pronto a estinguere con 2 anni di anticipo il bond da 275 milioni, ripagando in anticipo gli investitori istituzionali. Secondo l’agenzia Bloomberg, i Friedkin sono in trattative con alcuni investitori istituzionali per vendere obbligazioni a privati.