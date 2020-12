Zaniolo e la love story con Madalina: “Giù le mani dalla mia vita privata”

Zaniolo alza la voce e difende la sua vita privata dai pettegolezzi che si sono venuti a creare per la sua frequentazione con Madalina Ghenea. Tra i due, scrive Gianluca Lengua su “Il Messaggero”, è sbocciato l’amore e su Instagram Nicolò ha scritto: “Io non ho lasciato nessuna. La mia nuova frequentazione non fa parte del mio passato, sono felice con Madalina e mi assumo tutte le responsabilità per il mio futuro. Ho la testa sulle spalle. Penso solo alla Roma, non vedo l’ora di giocare“. Ieri Zaniolo era in campo per la ripresa e assieme a Mirante, Spinazzola e Pastore si è allenato in palestra. A gennaio dovrebbe cominciare a correre.