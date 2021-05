Zaniolo, è la fine di un incubo: “Sono pronto per lo Special”

Il numero 22 giallorosso ora è tornato a La Spezia dove da domani comincerà a lavorare assistito dal preparatore atletico Bisciotti

Torna il sorriso sul volto di Nicolò Zaniolo che ieri, accompagnato in Austria dal dottor Manara e dal fisioterapista Esposito, ha ottenuto il via libera da parte del professor Fink per procedere al prossimo step verso il ritorno in campo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Il numero 22 giallorosso ora è tornato a La Spezia dove da domani comincerà a lavorare assistito dal preparatore atletico Bisciotti (passato all’Inter, due mondiali con la nazionale algerina) in vista del ritiro estivo. “Non vedo l’ora di giocare, sarò pronto per Mourinho. Si riparte, sono felicissimo" ha detto Nicolò ed anche i genitori hanno espresso felicità attraverso i social.