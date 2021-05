Zaniolo, Dzeko e i nuovi per la rivoluzione tattica. De Rossi ‘vice’ dei sogni

Il portoghese atteso nella capitale ma ha già in testa il progetto tecnico: ritrova gli “inglesi” Micki e Smalling

La rivoluzione in casa Roma è cominciata. Il primo tassello si chiama Jose Mourinho, un tecnico voluto fortemente dal presidente Dan Friedkin che per lui ha una passione di vecchia data. L’idea - scrive Gianluca Lengua su 'Il Messaggero' - nata dopo l’esonero al Tottenham che ha portato ad alcune telefonate conoscitive per spiegare al tecnico le ambizioni della Roma. Poi, Dan, il figlio Ryan, il dg Pinto e il Ceo Fienga sono volati a Londra per definire l’accordo. Mourinho approderà alla Roma a fine della stagione in corso e metterà in atto una vera e propria rivoluzione tecnica. In prima battuta analizzerà tutti i giocatori in prestito e che non saranno riscattati, quello che ha più chance di stare dovrebbe essere Kluivert, suo pallino già nel 2017. Poi avrà a disposizione Zaniolo - già chiesto da Mou al Tottenham prima del secondo infortunio - che incarna sia fisicamente che tatticamente che tatticamente il suo calciatore tipo.