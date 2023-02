Zaniolo dice sì al Galatasaray. Pinto aspetta l’ok

Come ogni telenovela che si rispetti, la sorpresa con Zaniolo è sempre dietro l'angolo, scrive Stefano Carina su Il Messaggero. E così, dopo il passo indietro contro lo Spezia, il no poi divenuto sì tardivo al Bournemouth, un certificato medico volto ad accertare lo status psicofisico di incompatibilità all'attività agonistica, una lettera all'Ansa per. "tendere la mano" alla famiglia Roma e un'altra visita che ha certificato per ora una decina di giorni di riposo, Nicolò apre al Galatasaray. Sì, proprio al club turco che fatto incetta ultimamente di tanti calciatori che hanno militato nella nostra serie A. Basta dare un'occhiata alla rosa del club alle nato Okan Buruk (che ieri sorride va alle domande su Nico: "Posso solo dire che l'ho incrociato tre anni fa e mi impressionò tanto"); anche lui transitato in Italia con la maglia dell'Inter nella stagione 2003-04: da Muslera a Sergio Oliveira, passando per Torreira, Mertens e Icardi, c'è solo l'imbarazzo della scelta. E Zaniolo, per non farsi mancare nulla, ieri ha prima chiesto l'amicizia al regista uruguaiano per poi mettere un like al gol del belga segnato con il Trabzonspor. Della serie: sono disponibile al trasterimento, prendetemi.