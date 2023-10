Zalewski smentisce dalla Polonia: in vita mia nemmeno una puntata

Nicola Zalewski resta in nazionale. L’esterno giallorosso, scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero, in queste ore si trova in ritiro con l’Under 21 polacca e ha potuto solo assistere a distanza al terremoto che si è scatenato dopo le dichiarazioni di Fabrizio Corona , secondo cui Zalewski sarebbe il quarto calciatore coinvolto nell’inchiesta della procura di Torino sulla vicenda delle scommesse su portali illegali. Il giocatore ha parlato con i familiari e persone vicine garantendo di non aver mai scommesso nella sua vita.

La notizia, però, ha colto di sorpresa anche la Roma che non è stata informata preventivamente delle rivelazioni, né era a conoscenza del presunto comportamento dell’esterno. Sempre secondo Corona, Zalewski non sarebbe al momento indagato ed è per questo che sia il club sia il giocatore sono rimasti in silenzio. Sostanzialmente la strategia è attendere per capire se esistono prove che possano certificare un comportamento anomalo o se si tratta solamente di illazioni. L’entourage di Zalewski non ha rilasciato dichiarazioni e attende eventuali sviluppi, pur credendo fermamente nella versione fornita dal giallorosso. Se non dovessero esserci reali sviluppi, allora non si esclude una querela per diffamazione a Corona. Per adesso è escluso un suo ritorno in anticipo nella Capitale, ma qualora le cose dovessero aggravarsi potrebbe tornare in Italia e non prendere parte alla gara contro la Slovacchia.