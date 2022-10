Zalewski per Spina. Pellegrini e Zaniolo dietro Abraham

José Mourinho torna all’antico scrive Gianluca Lengua su Il Messaggero. Dieci giocatori su undici che oggi giocheranno contro il Verona al Bentegodi (ore 18.30) sono gli stessi della scorsa stagione. Anche il modulo non cambierà e sarà il 3-4-2-1 con due trequartisti dietro ad un’unica punta (Abraham). Potrebbe essere lo schema più congeniale all’inglese che ha bisogno di spazi per imporsi e tornare il bomber dello scorso anno. Lo ha dimostrato ad Helsinki dove non solo ha segnato, ma ha anche reso più dinamica e pericolosa la fase offensiva. In assoluto, non gli sono mai mancate le possibilità di fare gol (è il giocatore con l’xG più alto di tutta la rosa), ma ha difficoltà a centrare la porta. In Europa League l’avversario non era certamente di quelli più complicati da affrontare, ma è stato un primo passo incoraggiante verso il riscatto. La linea della trequarti è determinante per confezionargli palloni puliti e giocabili e sarà composta da Zaniolo e Pellegrini. Per entrambi la posizione perfetta perché Nicolò avrà davanti a sé campo per imporre le sue galoppate palla al piede e magari tornare al gol in Serie A dopo nove mesi. Il capitano, invece, sarà più vicino alla porta. Era quello che avrebbe voluto sin da inizio stagione, ma i continui infortuni dei compagni lo hanno costretto a fare la spola tra la metà campo e la trequarti. Dal suo piede, però, sono nate ben 9 reti: sette assist e due realizzate. Pochi dubbi a centrocampo: Matic e Celik resteranno in panchina perché rientrati recentemente dai rispettivi infortuni, spazio a Camara e Cristante unici reduci del reparto. Mady, complici anche le assenze, si sta imponendo e Mourinho ne sta sfruttando l’imprevedibilità a suo vantaggio. Sulle fasce giocheranno Karsdorp e Zalewski, uniche possibilità che garantiscono copertura in difesa.