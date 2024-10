Zalewski, il riscatto dopo il no ai turchi: “La decisione migliore per la mia vita”

Nicola Zalewski si gioca il futuro nelle prossime settimane, scrive Daniele Aloisi su Il Messaggero. Parte l’operazione ‘rinascita’ dopo un mese più che complicato. "Voglio lottare per la Roma" ha dichiarato in conferenza stampa dal ritiro della nazionale polacca. Dopo il ‘no’ di settembre al Galatasaray il rapporto con la società era arrivato ai minimi termini ed era stato messo fuori rosa. La trattativa poteva concludersi sulla base di 11 milioni più bonus (e una clausola su una futura rivendita). Soldi poi sfumati che hanno mandato su tutte le furie la Roma. Nicola dopo giorni di silenzio ha spiegato la scelta di rifiutare il trasferimento in Turchia: "Non posso mentire: ero molto vicino al Galatasaray. "C'era un'ottima offerta sul tavolo, ma ci ho pensato un po', ho parlato con la mia famiglia e penso di aver preso la decisione migliore". Ha poi aggiunto: "Ora ho giocato l'ultima partita contro il Monza e sono stato reintegrato in rosa. Sono contento perché voglio solo giocare a calcio e divertirmi, del resto parlerà il mio agente". Sono in corso i colloqui per il rinnovo del contratto tra il procuratore e Ghisolfi. Il ds francese ha avuto un ruolo fondamentale nel reinserimento di Zalewski e, insieme a Juric, ha spinto per trovare una soluzione ad una situazione che stava diventando sempre più spinosa. Trovare un accordo per il prolungamento del contratto (scadenza giugno 2025) permetterebbe alla Roma di non perdere il calciatore a parametro zero. Anche per questo il club giallorosso vuole venire incontro all’esterno che in queste settimane ha sempre mantenuto un comportamento professionale. Poco prima dell’offerta del Galatasaray, le parti si erano incontrate e la società aveva proposto anche un ritocco dell’ingaggio: dai 350mila attuali a circa un milione a stagione. L’allenatore punta molto su di lui: "Aveva mostrato interesse nei miei confronti sin dai tempi del Torino. Sapevo di piacergli". Sulla fascia sinistra Juric ha già perso Saelemaekers che resterà ai box almeno fino agli ultimi giorni di novembre e al momento ha anche fuori El Shaarawy (prova a tornare contro l’Inter). Zalewski avrà le opportunità per giocare, ma dovrà essere bravo a sfruttarle per riconquistare la fiducia dei tifosi.