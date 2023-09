Zalewski e Aouar restano a Trigoria

L'esterno polacco e il centrocampista algerino non partiranno per rispondere alla convocazione delle proprie nazionali. Per loro pronto un programma di recupero nella Capitale

Nicola Zalewski si aggiunge alla lista degli infortunati. Come riportato da Gianluca Lengua su Il Messaggero, non è potuto partire per la nazionale polacca a causa di un fastidio alla coscia sinistra rimediato contro il Milan. Nessun tira e molla con la federazione. Differente la situazione di Aouar. Anche lui alla fine è rimasto a Trigoria a curarsi, ma avrebbe dovuto viaggiare e raggiungere la nazionale algerina dove i medici avrebbero voluto certificare il guaio muscolare. Ad aver avuto la meglio è stata invece la Roma che nelle prossime due settimane proverà a rimettere in piedi il centrocampista. Farà lo stesso con Dybala rimasto nella Capitale ed escluso dal ct Scaloni per il solito problema all'adduttore. Sono dieci i giallorossi in nazionale ai quali si aggiungono Pagano e Pisilli in Under 20. Tutti rientreranno a Roma entro mercoledì 13, ma il primo vero allenamento sarà giovedì a tre giorni dalla partita con l'Empoli (domenica 17 ore 20.45).