Wijnaldum: “Mi ha convinto Mourinho. A Roma per vincere”

Il sorriso non lo ha perso nemmeno ieri. Perché per prestarsi ad una presentazione (geniale) come quella pensata dalla Roma, ci vuole anche una gran dose di ironia. Eccolo dunque Gini Wijnaldum mentre esce vestito dalla piscina di Trigoria, scrive Stefano Carina su Il Messaggero.

L’olandese è ufficialmente un calciatore della Roma. Arriva in prestito con diritto di riscatto fissato a 8 milioni. I Friedkin pagheranno di stipendio 4,5 milioni dei 7 percepiti a Parigi. “È davvero emozionante essere diventato un giocatore della Roma. La società ha dimostrato quanto mi volesse attraverso gli sforzi fatti per chiudere la trattativa, così come lo hanno dimostrato tutti i tifosi che in questi giorni mi hanno manifestato affetto sui social. Quando giovedì sono arrivato all’aeroporto, tutta quella gente ad aspettarmi non ha potuto che confermare le buone sensazioni che avevo. È stato semplicemente fantastico. Mi impegnerò a dare il 100%. Ora non vedo l’ora di vedere l’Olimpico pieno. Ci ho giocato una volta con il Liverpool e ricordo la passione incredibile dei tifosi”. Dovrà aspettare poco. Già domani, 7 agosto, lo stadio si riempirà per l’amichevole contro lo Shakhtar.