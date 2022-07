Wijnaldum e Bailly, ma con lo sconto

Mourinho non si accontenta: il tecnico preme per avere con sé anche il compagno di squadra di Matic allo United

Mentre Wijnaldum continua a postare foto che lo ritraggono (ieri in versione turista con tanto ti emoticon con gli occhiali da sole), la Roma – dopo il match odierno contro l’ Ascoli – già pensa alla trasferta in Israele scrive Stefano Carina su Il Messaggero. Anche perché sarà l’occasione d’incrociare il Psg , impegnato a Tel Aviv per la Sueprcoppa francese, e parlare de visu del trasferimento in giallorosso.

Ma Mourinho non si accontenta. E visto l’impasse per Zagadou, il tecnico preme per avere con sé anche Bailly, compagno di squadra di Matic allo United. Ma come per Wijnaldum, serve lo sconto.